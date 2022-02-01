V Recorder Pro APK Android telefonda ekran kaydı almak için kullanabileceğiniz uygulamalardan. Ekran kaydedici ücretsiz kullanılabiliyor ve rootsuz çalışıyor.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

V Recorder Pro APK, ekran kaydı uygulaması arayan Android telefon kullanıcılarına tavsiyemizdir.

Android ekran kaydedicisi, root işlemi gerektirmiyor, rootsuz çalıştığından indirip yüklediğiniz gibi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sınırsız süre ekran kaydına izin veren uygulama ile oynadığınız oyunları da kaydedebiliyorsunuz. Bu yönüyle canlı yayın yapanların dikkatini çeken uygulama, yüksek kalitede video ve net ekran görüntüsü sunuyor. V Recorder, harika bir ekran kaydetme uygulaması diyebilirim.

V Recorder Pro APK İndir

Android için stabil/kararlı çalışan ekran kaydedici, oyun kaydedici, video kaydedici arıyorsanız bu hepsi bir arada güçlü video düzenleyiciyi öneririz. VideoShow Recorder, mobil oyunları oynamak kadar çekip sosyal medyada paylaşmayı sevenler için de harika bir araç. Tek dokunuşla ekran görüntüsü almanıza ve filtreler, efektler, müziklerle videonuzu düzenlemenize olanak tanıyor. Kayıt esnasında ekrana çizim yapabiliyor, telefonun kendi sesiyle daha doğrusu sistem sesiyle kayıt alabiliyor veya kendi sesinizle kaydedebiliyorsunuz.

Kayıt noktasında V Recorder Pro neler mi sunuyor? Kayıt yaparken veya ekran videosu çekerken kolayca kayıt penceresini gizleyebiliyor, en boy oranını geniş ekran, dikey veya kare olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kayıt esnasında isterseniz videonun bir köşesine kendinizi yerleştirebiliyorsunuz. Tek dokunuşla dilediğiniz zaman kaydı durdurup devam ettirebiliyorsunuz.

Basit arayüze sahip. Oyun oynarken kayıt yapma, görüntülü aramaları kaydetme, canlı yayın yapma, ekran görüntüsü alma ve görselleri düzenleme basit. HD kalitede, hem dikey hem de yatay kaydı destekliyor ve ayarları özelleştirebiliyorsunuz. Bu da tam istediğiniz gibi kayıt almanızı sağlıyor. Videoları GIF formatında kaydetme şansına da sahipsiniz. Kullanımı kolay gif düzenleyici ile hareketli görseller oluşturup düzenleyebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

Android için ekran kaydedici, profesyonel video düzenleme araçları sunuyor. Sosyal ağlarda sıklıkla kullanılan trend filtrelerin çoğu uygulamada mevcut. Videolarınızla kullanır mısınız bilmiyoruz ancak komik çıkartmalar ve GIF’ler de bulunuyor. Videoya müzik eklemeyi sevenler için de lisans sorunu olmayan müzikler ve ses efektlerinin olduğunu belirtelim. Seslendirmeler, çizgi film karakterleri/robotlar gibi ses efektlerini kullanarak videonuzu eğlenceli hale getirebilir veya kendi sesinizi ve telefonunuzdaki müzikleri kullanabilirsiniz.

Videoyu ters çevirme, döndürme, kırpma, hızlandırma/yavaşlatma gibi video düzenleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Videonuzun boyutu sosyal ağlar için fazla mı uzun? Kalite kaybı olmadan videoyu sıkıştırma şansına sahipsiniz. Videoda göstermek istemediğiniz alanlar olabilir; buraları mozaik efekti ekleyerek kapatabilirsiniz.

V Recorder Pro APK Premium Özellikleri

Ekran kaydederken veya ekran görüntüsü alırken çerçevesiz video için kayıt penceresini kolayca gizleyebilir, geniş ekranla uyumlu, dikey ve kare formatında kaydedebilirsiniz.

Basit kullanıcı arayüzüne sahiptir. Oynadığınız oyunu, görüntülü sohbeti kolayca kaydedebilir, canlı yayınlar yapabilir, ekran görüntüsü alabilir ve görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

Video kayıt uygulaması, yüksek kalitede ve özelleştirilmiş ayarlar sunar, HD videoyu, dikey ve yatay video yönlendirmesini destekler. Net ve istediğiniz şekilde video kaydı için ihtiyacınız olan tüm ayarlar sunulur.

Telefonunuzda sesli kaydı başlatmak, duraklatmak/devam ettirmek için tek bir dokunuş yeterlidir.

Dahili sesi kaydedebilirsiniz. Bu ekran kaydedici telefon sesini kaydetmeyi destekler.

Ekranın dilediğiniz noktasına çekebildiğiniz pencereyi herhangi bir özellikle değiştirebilirsiniz.

Kayıt esnasında kendinizi de göstermek istiyorsanız ön yüz kamerasını açmayı unutmayın.

Screen Recorder Video Recorder, akıllı telefonunuzda tüm değerli anlarınızı yakalamak, ekran görüntüleri almak ve resim düzenlemek için iyi işlevsel bir Android uygulamasıdır.