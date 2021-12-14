Ekran Kaydedici APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.00 MB
- Üretici InShot Inc.
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Ekran Kaydedici APK, rootsuz, filigransız Android ekran kaydetme uygulaması. Screen Recorder ile ekran kaydı almak oldukça basit!
Ekran Kaydedici APK Android telefonlara en çok indirilen ekran kaydetme uygulaması. Filigransız kaydetmesi, rootsuz çalışması, süresiz kayda izin vermesiyle öne çıkan Android ekran kaydedici, en kolay şekilde akıcı ve net ekran videoları, ekran görüntüleri almanıza yardımcı olur. Sadece kayan pencereye dokunarak ekran kaydı başlatabilir, indirilemeyen videoları kaydedebilirsiniz.
Ekran Kaydedici APK İndir
Ekran kaydedici, oyun ekranını en yüksek kalitede 1080p, 12Mbps, 60 FPS olarak kaydetmeyi destekler. Tabii ki ekran çözünürlüğü ve kare sayısını değiştirebilirsiniz. Tam özellikli video düzenleme sağlar. Videonun dilediğiniz kısmını kırpabilir, birleştirebilir, çıkarabilirsiniz. Ayrıca hızlandırabilir, yavaşlatabilir, müzik ekleyebilirsiniz. Bu ekran kaydedici aynı zamanda kullanışlı bir oyun kaydedici ve ekran yakalama aracıdır. Kayıt süresi sınırı olmadan ekran yakalamanıza, ekran kaydetmenize ve oyun videosu kaydetmenize yardımcı olur. Filigransız ekran video kaydedici mi arıyorsunuz? Ekranı daha temiz şekilde yakalamak için bu video kaydediciyi indirin. Etkili bir şekilde ekran videosu çekmek, ekran kaydetmek veya ekran görüntüsü almak istiyorsanız olmazsa olmaz bir ekran kaydedicidir. Facecam’li ekran kaydedici, yüzünüzü ve tepkilerinizi küçük bir pencere içinde göstererek kayıt yapar. Görüntünüzü herhangi bir konuma serbestçe sürükleyebilir, boyutunu değiştirebilirsiniz.
- Ekran videosu çekerek net ekran görüntüsü alın.
- Oynadığınız oyunu kaydedin.
- Gürültüsüz ses kaydı (Sadece Android 10 ve üzeri)
- YouTube ve RTMP canlı yayını: Eğlenmek ve popülerlik kazanmak için oyun yayıncısı olun.
- Video düzenleyici: Kırpın, orta kısmı kaldırın, müzik ekleyin ve hızı değiştirin.
- Full HD kalitede dışa aktarın: 240p’ten 1080p’ye 60fps’e kadar
- Filigran yok: Temiz video kaydı yapın ve ekran görüntüsü alın.
- Kayıt süresi sınırı yok ve root gerekmez.
- Kayan pencere: Tam anı yakalamak için tek dokunun veya ihtiyacınız olmadığında gizleyin.
- Geri sayım sayacı: Kayda önceden hazırlanın.
- Alternatif depolama konumu: Dahili depolama / SD kart
- Kaydı duraklatmak/devam ettirmek, ekranı döndürmek kolaydır.