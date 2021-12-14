Ekran Kaydedici APK, rootsuz, filigransız Android ekran kaydetme uygulaması. Screen Recorder ile ekran kaydı almak oldukça basit!

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ekran Kaydedici APK Android telefonlara en çok indirilen ekran kaydetme uygulaması. Filigransız kaydetmesi, rootsuz çalışması, süresiz kayda izin vermesiyle öne çıkan Android ekran kaydedici, en kolay şekilde akıcı ve net ekran videoları, ekran görüntüleri almanıza yardımcı olur. Sadece kayan pencereye dokunarak ekran kaydı başlatabilir, indirilemeyen videoları kaydedebilirsiniz.

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Ekran kaydedici, oyun ekranını en yüksek kalitede 1080p, 12Mbps, 60 FPS olarak kaydetmeyi destekler. Tabii ki ekran çözünürlüğü ve kare sayısını değiştirebilirsiniz. Tam özellikli video düzenleme sağlar. Videonun dilediğiniz kısmını kırpabilir, birleştirebilir, çıkarabilirsiniz. Ayrıca hızlandırabilir, yavaşlatabilir, müzik ekleyebilirsiniz. Bu ekran kaydedici aynı zamanda kullanışlı bir oyun kaydedici ve ekran yakalama aracıdır. Kayıt süresi sınırı olmadan ekran yakalamanıza, ekran kaydetmenize ve oyun videosu kaydetmenize yardımcı olur. Filigransız ekran video kaydedici mi arıyorsunuz? Ekranı daha temiz şekilde yakalamak için bu video kaydediciyi indirin. Etkili bir şekilde ekran videosu çekmek, ekran kaydetmek veya ekran görüntüsü almak istiyorsanız olmazsa olmaz bir ekran kaydedicidir. Facecam’li ekran kaydedici, yüzünüzü ve tepkilerinizi küçük bir pencere içinde göstererek kayıt yapar. Görüntünüzü herhangi bir konuma serbestçe sürükleyebilir, boyutunu değiştirebilirsiniz.