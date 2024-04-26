Farklı modları ve içerikleri içerisinde barındıran Warface GO APK, mobil oyuncular için tasarlanan bir FPS nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda FPS deneyimi yaşayabileceğiniz Warface GO APK'da, çeşitli savaş modlarına giriş yapın ve muhteşem grafiklerin tadını çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlanan bu oyun, PvP savaşları ve 7 farklı haritayı içerisinde barındırıyor. Eşsiz karakterinizi yarattıktan sonra oyuna tam gaz başlayabilirsiniz.

Warface: Global Operations, benzersiz oyun modlarını ve klasik savaş modlarını oyunculara sunuyor. Bunların arasında her gün farklı hal alan 20'den fazla mini etkinlik ve 4 farklı oyun modu bulunuyor. Ayrıca diğer oyuncularla oynayabileceğiniz bir normal ölüm maçı da mevcuttur.

Sürekli olarak güncel tutulan Warface'de, arkadaşlarınızla takım kurarak oyunlara giriş yapabilirsiniz. Oyunda oynayabileceğiniz kalıcı modlar şu şekildedir:

Takımlı ölüm maçı: Takımlar bir haritanın üzerinde buluşur ve en fazla düşman öldüren takım birinci olur. Süre bitmeden en fazla düşmana ulaşın veya en hızlı şekilde belirlenen skoru yapmaya çalışın!

Takımlar bir haritanın üzerinde buluşur ve en fazla düşman öldüren takım birinci olur. Süre bitmeden en fazla düşmana ulaşın veya en hızlı şekilde belirlenen skoru yapmaya çalışın! Kontrol: Çeşitli bölgelerdeki düşmanları öldürerek puan kazanın ve bölgeleri ele geçirin.

Çeşitli bölgelerdeki düşmanları öldürerek puan kazanın ve bölgeleri ele geçirin. Bomba Yerleştirme Modu: Farklı FPS oyunlarından da bildiğimiz bu mod, takımlardan birinin bomba kurduğu diğerinin de bombayı çözmeye veya kurdurmamaya çalıştığı eğlenceli bir moddur.

Farklı FPS oyunlarından da bildiğimiz bu mod, takımlardan birinin bomba kurduğu diğerinin de bombayı çözmeye veya kurdurmamaya çalıştığı eğlenceli bir moddur. Meydan Kavgası: Tek başınıza diğer oyunculara karşı mücadele verin ve en iyi olduğunuzu kanıtlayın!

Warface GO APK İndir

Karakter görünümlerini değiştirdiğiniz gibi 200'den fazla özelleştirilebilir silahı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Karakterlerinizin görünümlerini değiştirmek istiyorsanız, 15 farklı görünümden birini seçebilir veya yeni görünümlerin gelmesini bekleyebilirsiniz.

Evet, siz de Android cihazlarınızda FPS deneyimi yaşamak ve dinamik savaşlara katılmak istiyorsanız, Warface GO APK indirebilirsiniz.