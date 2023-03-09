Wo Long: Fallen Dynasty, Team Ninja şirketinin yeni duyurduğu RPG türünde bir aksiyon ve macera oyunudur.

Yusuf Ekrem - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wo Long: Fallen Dynasty, hikayesi İsa’dan Sonra 184 tarihinde geçiyor. Geç Han Hanedanı’nın ev sahipliği yaptığı olaylarda ülkede kaos ve yıkım hakim. İmparatorluğun düşmeye yakın dönemlerinde karanlık güçler ve isimsiz milis askerlerle mücadele edeceksiniz. Çin dövüş sanatlarının her savaş sahnesinde öne çıktığı oyunda içinizdeki gücü uyandırmayı unutmayın.

Wo Long: Fallen Dynasty İndir

Wo Long kendi dilinde çömelen ejderha anlamına gelir. Ayrıca adı bilinmeyen bir kahraman ve yüce kişi demektir. Wo Long: Fallen Dynasty ileride büyük bir kahraman olacak askerin önemsiz biriyken kahramanlıklarıyla yükselmesini anlatır. Oyun bu bakımdan kelime anlamının karşılığını vermektedir.

Wo Long: Fallen Dynasty Kaç GB?

Wo Long: Fallen Dynasty oynamak isteyenlerin depolama alanında 60 GB boş alan olması gerekir.

Wo Long: Fallen Dynasty Özellikleri

Oyun severler Geç Han Hanedanı dönemine ait bütün silahları Wo Long: Fallen Dynasty’de bulabilir. Dövüş tarzınıza uygun bütün silahları kahramanlıklarda kullanabilirsiniz.

Wizardy Spells dövüş sanatıyla alev ve buz gibi elementlerin kullanımıyla oluşan Five Phases gücünden yararlanabilirsiniz. Oyunda yükseldikçe daha güçlü silahları kullanabileceksiniz.

Divine Beasts özelliğiyle savaşçılarla ortaklık yapıldığında büyük bir güç ortaya çıkacak.

Wo Long: Fallen Dynasty Sistem Gereksinimleri