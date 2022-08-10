WOnline APK sayesinde ailenizin WhatsApp üzerinde ne yaptıklarını takip edebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Bir dönem çeşitli kullanım politikaları ile haberlere manşet olan uygulama, ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Kullanıcıların gizliliği konusunda son güncellemeler ile çeşitli önlemler alan uygulama alanındaki liderliğini de koruyor. Günümüzde kullanıcılar mesaj görüldü özelliğini ve son giriş saati gibi özellikleri kısıtlayarak, rehberindeki kişilerin kendilerini takip etmesini engelliyor. Kullanıcılar mesaj görüldü ve son giriş saatlerinin görüntülenmesini engellerken, kendileri de diğer kullanıcıların bu bilgilerine erişemiyorlar. TAm da bu noktada WOnline APK kullanıcıların imdadına yetişiyor. Android kullanıcılarına rehberlerinde bulunan kişilerin son görülme saatlerini ve WhatsApp üzerinde ne kadar zaman geçirdiklerini takip etme fırsatı veren WOnline APK ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor.

WOnline APK Özellikleri

İngilizce kullanım,

Ücretsiz,

Kalıcı internet bağlantısı gerektirir,

Sade arayüz,

Kolay kullanım,

Bir nevi ebeveynler için geliştirilen WOnline APK, kullanıcılara aile üyelerinin WhatsApp üzerinde geçirdiği zamanı ve son görülmelerini takip etme fırsatı veriyor. Oldukça sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan mobil uygulama, WhatsApp son görülme takibi için en iyi uygulama olarak ifade ediliyor. Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Android uygulama herhangi bir root işlemi gerektirmeden kullanılabiliyor. Herhangi bir veri ihlaline sahip olmayan uygulama, kullanıcı verilerini de herhangi bir üçüncü taraf ile de paylaşmıyor.

Yayınlandığı günden bu yana 50 binden fazla kez indirilen mobil uygulama, kullanıcılar tarafından 5 üzerinden 4.1 gibi bir inceleme puanı aldı. Aldığı yorumlar ile de kullanıcılarını tatmin ettiği görülen WOnline APK, kalıcı bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymaktadır.

WOnline APK İndir

Günümüzde sadece Android platformunda kullanılabilen WOnline APK, ücretsiz olarak lansmana çıktı. Alexis Kristal tarafından geliştirilen WhatsApp son görüldü takip programı kitlesini artırmaya devam ediyor.