Word Search Explorer APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz kelime oyunları arasında yerini alıyor. Yüzlerce harf arasından doğru kelimeleri bulun, kaydırarak seçin ve seviyeleri tamamlayın!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Karışık harflerle dolu ekranda belirli bir temayla alakalı sözcükleri bulduğunuz Word Search Explorer APK, eğlenceli bir kelime oyunudur. Tema her seviyede değişecek ve aynı orantıda zorluk da artacaktır. Bu nefes kesen beyin jimnastiğine hazır olun ve kelime dağarcığınızın da gözle görünür şekilde geliştiğini hissedin.

Çevrimdışı oynanabilme seçeneği ile otobüste, arabada, iş çıkışı internetsiz keyifli zaman geçireceğiniz mükemmel bir araç olacaktır. Facebook uygulamasıyla giriş yaptığınız takdirde ilerlemeniz kalıcı olarak kaydedilecektir. Bunun sayesinde dilediğiniz cihazda seviyeniz sıfırlandırılmadan oyun keyfinize devam edebilirsiniz.

Word Search Explorer APK İndir

Karmaşık harfler arasındaki kelimeleri bulun ve ekranı kaydırarak işaretleyin. Her bir seviye sonrasında artan zorluk ve eklenen yeni kelimeler sayesinde oyun sürenizde artış olacaktır. Yeni ve fazla kelimeler için yüzlerce harf arasından seçim yapacaksınız.

Basit oynanışı ve ilgi çekici bulmaca deneyimi sayesinde tam anlamıyla bir kelime bulma deneyimi yaşayacaksınız. Günlük hayatınızda size yardımcı olacak yeni kelimeleri öğrenebilir, yanlış bildiğiniz yazılışların doğrusunu öğrenebilir ve kelime haznenizi geliştirebilirsiniz.

Ayrıca zorluk çektiğiniz yerlerde oyunun size sağladığı ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Siz de Word Search Explorer APK indirin ve ücretsiz kelime oyunu deneyimi yaşayın.

Word Search Explorer Oyunu Özellikleri