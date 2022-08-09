Rengarenk içeriklere sahip olan Zebrainy APK, kitlesini artırmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

3 ile 5 arasındaki çocuklar için özel olarak geliştirilen Zebrainy APK ücretsiz bir eğitici uygulama olarak lansmana çıktı. Rengarenk içerikleri ile çocuklara çeşitli oyunlar, hikayeler ve çizgi filmler sunan oyun ücretsiz olarak lansmana çıktı. Zebrainy APK ile çocuklar alfabeyi, sayıları, renkleri ve şekilleri hem öğrenecek hem de eğlenceli anlar yaşayacaklar. Her türden eğitici içeriklere sahip olan oyunda kelimeleri heceleyerek okumayı öğrenmekte mümkün. Çocuklar erken eğitim niteliğinde bir deneyim sunan ücretsiz eğitici uygulama, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile de içeriklerini zenginleştirmeye devam ediyor. Zebrainy Limited tarafından geliştirilen oyun, kitlesini artırmaya devam ediyor.

Zebrainy APK Özellikleri

Öğretici içerikler,

Rengarenk bir yapı,

HEm öğretici hem de eğlenceli oynanış,

Modern arayüz,

DÜzenli güncellemeler,

3-5 yaş arasındaki çocuklara sayıları, kelimeleri, harfleri ve daha pek çok şeyi öğretmek için yayınlanan Zebrainy APK, Google Play üzerinde kitlesini artırmaya devam ediyor. Çocuklara hem öğretici içerikler sunan hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayan yapım özel bir yapıya sahip. Profesyonel öğretmenlerin, bilimsel danışmanların ve bestecilerin yer aldığı bir bir tarafından geliştirilen oyun, herhangi bir aksiyon içeriğine sahip değildir. Bu oyun sayesinde çocuklar 2 ay içerisinde alfabeyi ve renkleri tanıyabilecek seviyeye geliyor.

Basit kontrollerin yer aldığı oyunda oldukça renkli bir dünya oyunculara sunuluyor. Fantastik dünyası ile oyuncuları bilgilendiren oyun, İngilizce dil desteğine sahip.

Zebrainy APK İndir

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına özel olarak sunulan Zebrainy APK, günümüze kadar 1 milyondan fazla kez indirildi. Kitlesini her geçen gün artırmaya devam eden oyun, ücretsiz bir yapıya sahip.