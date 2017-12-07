112 Acil Yardım Butonu, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın acil durum, SOS uygulaması. T.C. kimlik numaranız ve e-Nabız şifresini girerek kullanabileceğiniz uygulama, bulunduğunuz konumu tespit ederek 112 sistemine gönderiyor. Acil durumda bir de yer bildirmek zorunda kalmıyorsunuz.

Sizin, yakınınızın veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar etmek için tek yapmanız gereken 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını açıp butona basmak. Düşünce olarak güzel ancak iPhone’un ve Apple Watch'un hali hazırda Acil SOS özelliği olduğundan ne kadar gerekli tartışılır. iPhone’un sadece yan düğmelerini kullanarak hızlıca acil servise ulaşabiliyorsunuz ve kişilerinize anında bildirim gidiyor.