MuscleWiki APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz fitness uygulamaları arasında yerini alıyor. Seviyenizi belirleyin, çalışma programı seçin ve hareketleri uygulayın!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz MuscleWiki APK, kapsamlı bir fitness uygulamasıdır. İçerisinde yüzlerce egzersiz ve çalışabileceğiniz farklı seviyede program barındırır. Spora yeni başlayanlar, orta seviyede olanlar veya daha ileri seviye kullanıcılar olmak üzere her seviyeden kullanıcıya uygundur.

Yapacağınız programları veya hareketleri en ince detayına kadar rahatlıkla öğrenip, uygulayabilirsiniz. Herhangi bir hareketin içerisine girin ve örnek videolarını izleyerek yapmaya çalışın. Sadece video değil, aynı zamanda hareketleri yazılı bir şekilde de öğrenebilirsiniz.

Geliştirmek istediğiniz kas gruplarına göre programlara göz atabilirsiniz. Kol, bacak, sırt ve diğer kas gruplarının programlarına girerek hareketleri inceleyin, uygulayın ve günlük rutininizi oluşturun.

MuscleWiki APK İndir

MuscleWiki, sadece egzersiz hareketlerini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda antrenman ve kalori takibinizi de yapmaktadır. Antrenmanlarınızdaki tekrar sayınızdan ağırlık kilosuna kadar her şeyi takip eder ve setlerinizi kaydetmenize olanak tanır.

Kapsamlı bir egzersiz kütüphanesine sahip olan MuscleWiki'de, neredeyse aradığınız her şeyi bulabilir ve hangi kas grubunu çalıştırdığını öğrenebilirsiniz. Eğer siz de spora başlamak istiyorsanız, MuscleWiki APK indirin ve hangi seviyede olursanız olun mükemmel bir ilerleme kaydedin.

MuscleWiki: Workout & Fitness Uygulaması Özellikleri