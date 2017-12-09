A Girl Adrift, muhteşem ses efektleriyle harmanlanmış bir rol yapma oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, sınırsız balık tutma deneyimi yaşayacak ve sular altında kalmış dünyadaki bir kıza yardım etmeye çalışacaksınız. Son derece keyifli bir yapısı olan bu oyunu denemenizi mutlaka öneririm.

A Girl Adrift oyununa ilk girdiğinizde neler yapmanız gerektiğine dair bir bilgilendirme alıyorsunuz. Daha sonra oltanızı atıp balık tutmaya başlıyorsunuz. Bu süreçte her balığı yakalayamadığınızı söylemeliyim. Çünkü oldukça hızlı hamleler yapmanız gerekiyor. Çok çeşitli balıklarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Üstelik bu balıklar hakkında bilgi almanız da mümkün.

Oyunda büyük diyebileceğimiz bir harita olduğundan çeşitli bosslarla karşılaşmaya hazırlıklı olun. Diğer yandan, oyunun atmosferine kapılma konusunda uyarımı da bu vesileyle yapmış olayım. Muhteşem ses efektleri ile zihninizi dinlendirebileceğiniz bir oyunla karşı karşıyasınız.

Balık tutma oyunu kisvesi altında çok eğlenceli bir rol yapma oyunu denemek isterseniz A Girl Adrift'i ücretsiz indirebilirsiniz. Oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim.