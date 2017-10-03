AR Sports Basketball, iPhone ve iPad’de oynanabilen artırılmış gerçeklik destekli basketbol oyunu.

Apple ARKit için özel olarak geliştirilmiş olan basketbol oyununda potayı dilediğiniz bir yere kurup şut çalışması yapıyorsunuz. Tüm toplar deliksiz girmek zorunda değil ancak kaçırma lüksünüz de yok. Potayı tutturamadığınız anda en başa dönüyorsunuz.

iOS platformunda ücretsiz oynanabilir nadir artırılmış gerçeklik (augmented reality) oyunlarından biri AR Sports Basketball. Oyuna ilk başladığınızda potayı düz bir zemin üzerine yerleştirmeniz gerektiğini belirten bir uyarı çıkıyor. Potayı yerleştirdikten sonra hemen atışlara başlıyorsunuz. Pota sabitlediğiniz yerde durduğundan dilediğinizce uzaklaşıp dilediğiniz köşeden atış yapma şansına sahipsiniz.

Sadece AR destekli iPhone ve iPad’lerde (iPhone SE ve daha yeni, iPad Pro'lar) oynanabilen basketbol oyununda iki mod var. Dışarıdayken seçebileceğiniz normal mod ve evdeyken masanın üzerinde oynamak istediğinizde seçebileceğiniz masa modu.