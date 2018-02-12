Avicii | Gravity HD, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir müzikal beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda tüm engellerin üstesinden gelmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Avicii | Gravity HD, tüm engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Sanatsal bir tasarıma sahip olan oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Keyifli ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda uygun zamanlarda ekrana dokunarak engellerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oyunda müzik eşliğinde reflekslerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sonsuz sanatsal bir atmosfere sahip olan oyunda tüm engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Eğer tek dokunuşlu oyunlardan zevk alıyorsanız Avicii | Gravity HD tam size göre bir oyun diyebilirim. Farklı özel güçlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Avicii | Gravity HD oyununu mutlaka denemelisiniz.

Avicii | Gravity HD oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.