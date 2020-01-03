Batak Club, en popüler iskambil oyunlarından batağı telefondan oynamak isteyenler için hazırlanmış mobil oyunlardan biri. Joker Game tarafından geliştirilen Batak Club oyunu online ve internetsiz oynanabilen en iyi batak kağıt oyunu diyebilirim. 2.5 milyonun üzerinde kayıtlı batak oyuncusu, anlık ortalama 10.000 online batakçı ile dünyanın en popüler batak oyunu. iOS için de ücretsiz! Online batak, eşli batak, ihaleli batak oynamak istiyorsanız, Batak Club’ı indirin, milyonlarca batakçı arasına katılın!

Batak Club’da birçok seçenek var. Eşli ihaleli batak, üçlü gömmeli batak, ihaleli batak, üç beş sekiz, her çeşit batak oyunu mevcut. Arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz gibi yeni tanıştığınız insanlarla da oynayabilir, hatta özel masa açarak sadece oynamaktan keyif aldığınız kişileri davet edebilirsiniz. Her gün online olup çarkıfeleği çevirerek günlük bonus çipi toplayabilirsiniz. Boşun olmadığı kazı kazan ile Batak Club çiplerinizi katlayabilirsiniz. Diğer oyunları izleyerek oyununuzu geliştirebilirsiniz.