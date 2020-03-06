Savaşmaya hazır olun! Jetpack Joyride, Fruit Ninja ve Dan the Man gibi diğer eğlenceli ve destansı oyunların yaratıcıları tarafından geliştirilen çok oyunculu Battle Racing Stars'da eğlenin.

Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı çevrimiçi koşun ya da her biri iki dakikadan kısa süren eğlenceli çok oyunculu epik yarış oyunlarında savaşan arkadaşlarınızla oynayın. Şimdiye kadarki en iddialı ve destansı geçit. Sadece en iyi yarışçılar için, bu oyunlarda her seferinde boyutlararası portallarda seyahat ederken bölümler arasında yarışacaksınız.

Savaşa katılın ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara karşı çevrimiçi oyunlarda koşun. En sevdiğiniz karakteri seçin ve Jetpack Joyride'ın sonsuz laboratuvarları gibi her türlü eğlenceli mekanda eğlenin.

