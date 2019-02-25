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Battle Tanks (ios)
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  5. Battle Tanks - iPhone ve iPad İçin Online Tank Savaşları Oyunu

Battle Tanks

ios
Battle Tanks
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

2. Dünya Savaşı tanklarıyla online savaşlara giriyoruz.

Battle Tanks: 3D Tank Games, iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan yüksek kalitede grafiklere sahip online tank savaşları oyunu. İkinci Dünya Savaşı döneminin tanklarını kullandığınız oyunda 10’lu takımlar halinde savaşıyorsunuz. Birbirinden zorlu görevler de sizi bekliyor.

iOS cihazınıza ücretsiz indirip online oynayabileceğiniz bir tank savaş oyunu arıyorsanız, Battle Tanks’i tavsiye ederim. Tarihsel savaş makineleriyle Avrupa şehirleri, endüstriyel bölgeler, çorak toprakları da içine alan dönemi hatırlatan savaş alanlarında mücadele veriyorsunuz. Seçilebilir 30 tank var. Seviye ilerledikçe yeni tankların kilidi açılıyor. Seviye I hafif tanklardan Seviye X ağır tanklara kadar geniş bir araç yelpazesi var. Tanklarınızın toplarını değiştirmekten donanım takmaya, kamuflaj uygulamaktan savaş tarzınıza uygun şekilde düzenlemeye her şeyi yapabiliyorsunuz.

Battle Tanks Özellikleri

  • Gerçekçi fizikler ve heyecan verici savaşlar
  • Ülkenizi savunun.
  • Gerçek zamanlı çevrimiçi savaşlar
  • Farklı haritalar
  • Çok sayıda kamuflaj ve çıkartma türü
  • Çok sayıda savaş makinesi arasından seçim yapma

 

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