BeatEVO YG, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir müzik oyunu olarak dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir müzik oyunu olan BeatEVO YG ile keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

K-pop hayranlarının bayılabileceği bir müzik oyunu olarak karşımıza çıkan BeatEVO YG, dünya çapında ünlü müzisyenlerin müziklerini çalabileceğiniz bir oyundur. Müzik severlerin mutlaka denemesi gereken eğlenceli bir oyun olan BeatEVO YG ile keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Kaliteli tasarımlarıyla da dikkat çeken oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı türden müzikleri de çalabileceğiniz oyunda inanılmaz ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda üst sıralara tırmanmanız gerekiyor. BeatEVO YG oyununu sakın kaçırmayın. Basit bir arayüze de sahip olan oyunda kolay kontroller yer alıyor.

BeatEVO YG oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.