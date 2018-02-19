Blast Squad, dış kamera açısından oynanış veren ateş etme oyunlarını severek oynuyorsanız hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir yapım. Dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncularla savaş arenası mücadelesine girmeye hazırlanın. Heyecanlı, nefes kesen oyun modlarında ilerlerken yeni şampiyonlarını kilidini açacak ve fantastik ganimetler toplayacaksınız. Oyunu iOS cihazınıza indirin, arena savaşlarında yerinizi alın!

iPhone ve iPad’de oynanabilen çok oyunculu (multiplayer) savaş arenası aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Blast Squad’da paralı askerler, robotlar, süper kahramanlar ve daha birçok ilginç karakterlerden oluşan takımınızı kurup gerçek zamanlı olarak mücadele ediyorsunuz. Küre toplama ve koruma üzerine kurulu bol patlamalı Blast and Grab, 3’e 3 takımlar halinde savaşıp kafataslarını toplamaya çalıştığınız Team Deathmatch, hayatta kalmayı başarabilen tek oyuncunun kazandığı Sole Survivor dahil birçok oyun modu sizi bekliyor.