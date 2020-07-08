Brave Dungeon

Son savaş başlıyor! Bu harika macera, çağırma ve birleştirme ile tasarlanmıştır. Artık gereksiz taktikler yok sadece düz bir savaş stili var. Büyük ödüller kazanın ve rahat oyunun tadını çıkarın.

Gerçek zamanlı sosyal sistem, başkalarıyla birlikte çalışmanıza ve Bay Big'in size yardım etmesine olanak tanır. Zaferin kahramanların bağlarına, eşleşmelere, becerilere ve formasyona da dayandığını unutma.

As takımını kurmak için 200'den fazla kahraman topla. Özel becerilere sahip 6 farklı grupta ve 4 farklı sınıftan yüzlerce kahramandan kendi takımınızı oluşturmak için akıllıca seçim yapın.

Lonca Savaşı'nda yarışın. Toprağa kim hakim olacak? Lonca çiftliğinde ürün çalmak: Lonca çiftliğinizde mahsul yetiştirebilir ve başkalarının mahsullerini çalabilirsiniz.