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Brutal Street 2 0.9.24 (ios)
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Brutal Street 2

0.9.24
ios
Brutal Street 2
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Gangsterler ile karşı karşıya geliyoruz.

Brutal Street 2, sokak dövüşlerini seven biriyseniz keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm bir yapım. Gerek grafikleriyle gerekse de oynanışıyla seneler öncesinin arcade oyunlarını anımsatıyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılması güzel olmuş. Serinin birinci oyununu oynamadıysanız dahi öneririm.

Hong Kong’dan Amerika’ya birçok yer gezdiğimiz arcade oyunda gangsterleri sokaklardan temizleyerek ilerliyoruz. Seçilebilir karakter sayısı 8 ile sınırlandırılmış. 80’den fazla bölüm boyunca ister tek başımıza istersek arkadaşımızla beraber gangsterleri doğduklarına pişman ediyoruz. Kullanabildiğimiz birçok silah mevcut. Aynı oranda düşmanlar bulunmakta. Bazen gökyüzünden inen bazen de doğrudan karşımıza çıkan düşmanlardan kaçmak, onlara saldırmak için basit dokun ve kaydır stili kontrolleri kullanıyoruz.

Brutal Street 2 Özellikleri:

  • Daha da basitleştirilmiş kontroller
  • Klasik arcade elementleri
  • Seçilebilir 8 karakter
  • İki kişilik mod
  • Benzersiz ve orijinal silahlar
  • Çift silah ayarı
  • Yetenek puanı
  • Avatar sistemi

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