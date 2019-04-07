Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Cadenza: Havana Nights Collector's Edition, sır dolu olayları araştırabileceğiniz ve esrarengiz cinayetleri inceleyerek katilin kim olduğunu bulabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, katıldığınız bir müzikalde işlenen gizemli cinayetleri araştırmak ve katilin izini sürmektir. Bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ipucu toplamalı ve gizli nesnelere ulaşmalısınız. Polis müzikaldeki insanları sizin öldürdüğünüzü düşünüyor. Onların bu şüphelerini boşa çıkarmak için katilin peşine düşmeli ve suçsuzluğunuzu ispat etmelisiniz. Bu sayede oyundaki görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde onlarca bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak ipucu toplayabilir ve gizli nesnele ulaşarak katilin izini sürebilirsiniz. Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan Cadenza: Havana Nights Collector's Edition ile sizlerde eğlenceli anlar geçirebilir ve içinizdeki dedektifi açığa çıkartabilirsiniz.