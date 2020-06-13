Car Crusher!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Stres atmak için oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Car Crusher! oyununda arabaları sıkıştırarak paket haline getiriyorsunuz. Hidrolik pressleri kontrol edebileceğiniz oyunda hem becerilerinizi sınıyor hem de keyifli vakit geçirebilyorsunuz. Farklı büyüklükte ve türde araçları sıkıştırarak paket haline getirdiğiniz oyunda oldukça gerçekçi bir fizik alt yapısı yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Car Crusher! mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Car Crusher! oyununu kaçırmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız denemeniz gereken bir oyun.

Car Crusher! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.