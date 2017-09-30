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Cat Bird 1.1 (ios)
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  3. Macera ve RPG
  4. Cat Bird - iOS için Macera Oyunu

Cat Bird

1.1
ios
Cat Bird
ÜCRETSİZ
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Cat Bird 1 - 1
Cat Bird 2 - 2
Cat Bird 3 - 3
Cat Bird 4 - 4
Cat Bird 5 - 5
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Murat İşçi
Murat İşçi

Farklı dünyalarda geçen zevkli ve macera dolu bir platform oyunu

Cat Bird, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli ve eğlenceli bir oyun olarak tanımlayabileceğim oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Cat Bird, zorlu parkurların ve tuzakların yer aldığı bir oyundur. Oyunda evine dönmeye çalışan bir kediye yardımcı oluyorsunuz. Birbirinden zorlu tuzakların üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli davranmanız gereken Cat Bird, parkur oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Cat Bird Özellikleri;

  • 40'dan fazla zorlu bölüm
  • Hoş ve kaliteli grafikler
  • Liderlik tablosu
  • Farklı oyun modları

Cat Bird oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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