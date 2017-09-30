Cat Bird, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli ve eğlenceli bir oyun olarak tanımlayabileceğim oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Cat Bird, zorlu parkurların ve tuzakların yer aldığı bir oyundur. Oyunda evine dönmeye çalışan bir kediye yardımcı oluyorsunuz. Birbirinden zorlu tuzakların üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli davranmanız gereken Cat Bird, parkur oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Cat Bird Özellikleri;

40'dan fazla zorlu bölüm

Hoş ve kaliteli grafikler

Liderlik tablosu

Farklı oyun modları

Cat Bird oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.