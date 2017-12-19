Cracky Words (Çatlak Kelimeler), iPhone ve iPad cihazınızda arkadaşlarınızla veya rastgele seçilen oyuncularla karşılıklı oynayabileceğiniz online kelime bulmaca oyunu. Türkçe kelime bilginize güveniyorsanız hemen telefonunuza indirin. Binlerce gizlenmiş kelime içeren 750 bulmaca sizi bekliyor.

iOS platformunda karşımıza çıkan online Türkçe kelime bulmaca oyununda zorluk düzeyi gittikçe artırılıyor. Her bölümde konu başlığına uygun kelimeleri bulmak için uğraş veriyorsunuz. Kelimeleri oluşturan harfler petek düzeninde olduğundan kelimeleri ortaya çıkarmak için dikey, yatay, saat yönünde veya tam tersi kısacası tüm yönlerde deneme yapmanız gerekiyor. Başlarda kelime sayısı az ancak seviye atladıkça kelimeleri bulmak zorlaşıyor. Çok zorlandığınız bulmacalarda hediye harf veya ipucu kullanabilirsiniz.