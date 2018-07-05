Dead Island: Survivors, Deep Silver’ın PC ve konsollarda en çok oynanan zombi oyunu serisi Dead Island’ın mobil platforma uyarlanan sürümü. Zombi temalı aksiyon rpg oyunları arasında hem görsel açıdan hem de oynanış olarak en iyisi diyebilirim. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

1GB altı boyutuyla 16GB iPhone/iPad kullanıcılarının ilgisini çeken zombi oyunu Dead Island: Survivors’da aksiyon hiç dinmiyor. Hayatta kalmayı başaran bir grubun yaşam sürdüğü bölge zombilerin saldırısı altında. Size düşen de üssün etrafını tuzaklarla çevirerek, sağlam barikatlar kurarak sağ kalanlara yardım etmek. Zombilerle yüz yüze gelen karakterlerin her biri kendi dövüş stiline sahip. Zombileri farklı şekillerde öldüren karakterleri aksiyona girmeden önce karakter seçim ekranında tanıyabiliyorsunuz.

Dead Island: Survivors Özellikleri: