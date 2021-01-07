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Death Park 2 1.0.7 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Death Park 2 - iPhone ve iPad İçin Hayatta Kalma Oyunu

Death Park 2

1.0.7
ios
Death Park 2
ÜCRETSİZ
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  • DİL SEÇENEKLERİ

    İngilizce

  • TOPLAM İNDİRME

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  • Üretici

    Euphoria Horror Games

Death Park 2, iPhone ve iPad'de oynanabilen ücretsiz korku oyunu. Canavarlar, silahlar, bulmacalar

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Death Park 2 Ekran Görüntüleri - 3
Death Park 2 Ekran Görüntüleri - 4
Death Park 2 Ekran Görüntüleri - 5
Death Park 2 Ekran Görüntüleri - 6
Erkan Calp
Erkan Calp -

İkonik korku filminin yeni bölümü Death Park 2 App Store’da! Kabuslarınızla savaşın, Ölüm Parkı’nın sırrını öğrenin, zorlu bulmacaları çözün ve kız kardeşinizi korkunç palyaçodan kurtarın!

Death Park 2 İndir iOS

Kabuslarınızla savaşın, Ölüm Parkı’nın sırrını öğrenin, havalı bulmacaları çözün ve kız kardeşinizi korkunç palyaçodan kurtarın! Farland, şehir hastanesi, mezarlık, kanalizasyon ve askeri üs dahil olmak üzere 8 büyük yeri ziyaret etmeniz gerekecek. Bulmacaları çözmek ve canavarlarla savaşmak için gerçek dünya ile uyku dünyası arasında hareket edebileceksiniz.

Tüm yerler silahlar, bulmacalar ve çeşitli canavarlarla dolu. Nereden geldiler ve orada ne oldu? Bulmanız gereken bu. Kız kardeşinizi kurtarmak için bulmacaları çözün, canavarlar ve palyaço ile savaşın ve korkunç bilim kurgu korku oyununda Farland’den canlı olarak kaçmaya çalışın.

  • Korkunç palyaço, birçok canavar ve silah
  • 8 sonlu heyecan verici yazar hikayesi
  • İki zorluk seviyesinde benzersiz bulmacalar
  • Büyük dünya; 8 farklı konum
  • Harika grafikler
  • Orijinal yazarın oyun müziği
  • Mükemmel korku; Yoğun oyun, aniden gelen çığlıklar, korkunç atmosfer

 

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