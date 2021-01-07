İkonik korku filminin yeni bölümü Death Park 2 App Store’da! Kabuslarınızla savaşın, Ölüm Parkı’nın sırrını öğrenin, zorlu bulmacaları çözün ve kız kardeşinizi korkunç palyaçodan kurtarın!

Death Park 2 İndir iOS

Kabuslarınızla savaşın, Ölüm Parkı’nın sırrını öğrenin, havalı bulmacaları çözün ve kız kardeşinizi korkunç palyaçodan kurtarın! Farland, şehir hastanesi, mezarlık, kanalizasyon ve askeri üs dahil olmak üzere 8 büyük yeri ziyaret etmeniz gerekecek. Bulmacaları çözmek ve canavarlarla savaşmak için gerçek dünya ile uyku dünyası arasında hareket edebileceksiniz.

Tüm yerler silahlar, bulmacalar ve çeşitli canavarlarla dolu. Nereden geldiler ve orada ne oldu? Bulmanız gereken bu. Kız kardeşinizi kurtarmak için bulmacaları çözün, canavarlar ve palyaço ile savaşın ve korkunç bilim kurgu korku oyununda Farland’den canlı olarak kaçmaya çalışın.