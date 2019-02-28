Aksiyon ve macera dolu savaşların sahne aldığı Defend The Bunker, ücretsiz olarak sunulan ve milyonlarca kişi tarafından keyifle oynanan eşsiz bir savaş oyunudur.

Güçlü silahlar ve onlarca farklı savaş aletinden faydalanarak kendinizi savunabileceğiniz bu oyunda amaç, düşman birliklerini tespit ederek yok etmek ve savaş haritasında emin adımlarla ilerlemektir. Saldırıdan daha çok savunma ağırlıklı stratejilerin ön plana çıktığı bir oyundur. Düşmanlarınızın saldırıya geçmesini beklemeli ve doğru hamleler yaparak onları etkisiz hale getirmelisiniz. Böylece seviye atlayabilir ve sonraki bölümlere ulaşabilirsiniz.

Oyun içerisinde tanklar, füze fırlatıcılar, uçak savarlar, alev silahları, bombalama kuleleri, savaş uçakları ve daha birçok güçlü savaş aleti yer almaktadır. Farklı savaş haritaları ve birbirinden zorlu onlarca bölüm bulunmaktadır. Savaşlardan başarılı sonuçlar elde ederek size verilen görevleri tamamlayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Ayrıca yeni silahların kilidini açabilir ve daha da güçlenebilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz Defend The Bunker, eşsiz savaşlar yapabileceğiniz popüler bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.