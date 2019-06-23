Canavarlar geri döndü! Tüm savaşçıları milletinize yönlendirme ve kıymetli krallığınızı koruma çağrısı yapılıyor. Karanlık ejderha ordusu dört güçlü patron tarafından yönetiliyor ve bu destansı savaşta krallığını ve kuleni koruman ve kara büyüyü yenmen gerekiyor.

Yeni ve iyileştirilmiş Defender 3, oyunculara kendilerini büyük kötülüklerden koruma konusunda çok çeşitli sihir güçleri ve yetenekleri kazandıran bir kule savunma oyunudur. Müttefik savaşçıların tek bir seçeneği vardır, o da savunma yapmak. Defender 3'ü hemen indirin!

Defender 3 Özellikleri