Diamond Quest: Don't Rush!, en popüler ve bağımlılık yapan macera oyununun mobil versiyonu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren nostalji oyunu türünün en iyilerinden. Oldukça kaliteli grafikler sunan tapınak macerası oyununda tuzakları aşıp değerli mücevherleri topluyorsunuz. Yılanlar, kaplumbağalar, maymunlar ve daha nice hayvanın yanı sıra ansızın patlayan bombalar, düşen kayalar, örümcek ağları, yolu kapatan yapraklar ve tuzakları aşarak değerli taşları toplamaya çalışıyorsunuz.

Yeni neslin muhtemelen beğenmeyeceği, bir döneme damgasını vuran oyunlardan Diamond Quest’in mobil platformlar için hazırlanan sürümü Elmas Avı: Sakın Acele Etme adını taşıyor. iOS’ta da ücretsiz olan, iPhone ve iPad’de oynanabilen macera oyununda ormanları, zindanları, mağaraları keşfeden bir kaşif rolünü üstleniyorsunuz. Çok fazla tuzak var. Tuzakların yanı sıra her bölüm sonunda ölmek bilmeyen canavarlar karşınıza çıkıyor. Göreviniz, çıkışa gelmeden önce değerli taşların tümünü toplamak. Taşları toplamak hiç kolay değil. Çözmeniz gereken yüzlerce bulmaca sizi bekliyor.