Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Dig! Dig! HANIWA, yer altı dünyasına inerek çeşitli madenler ve biblolar toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bir kürek yardımı ile çeşitli kazılar yapmak ve yerin derinliklerine inerek maden toplamaktır. Toprağı kazarak olabildiğince derinlere inmeli ve yer altındaki kare blokları kırarak bibloları çıkartmalısınız. Ne kadar çok biblo çıkartırsanız o kadar fazla altın kazanırsınız. Kazandığınız altınlar sayesinde yeni kazı malzemeleri alabilir ve daha derin kazılarda bulunabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde kazı yapması için kontrol edeceğiniz bir karakter ve kürek gibi çeşitli kazı aletleri bulunmaktadır. Yer altı dünyasını keşfederek değerli bibloları çıkartmalı ve altın kazanarak seviye atlamalısınız.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan Dig! Dig! HANIWA, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz benzersiz bir oyundur.