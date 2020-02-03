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Dinosaur Rampage 4.0.1 (ios)
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  4. Dinosaur Rampage - iOS için Aksiyon Oyunu

Dinosaur Rampage

4.0.1
ios
Dinosaur Rampage
ÜCRETSİZ
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Keyifli bir aksiyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Dinosaur Rampage, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda aksiyon ve macera dolu bir atmosfer yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Basit kontrollerin yer aldığı oyunda insanları yiyerek büyüyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Paraları toplayarak en güçlü olmanız gereken oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken önünüze çıkan her şeyi yiyerek büyümek ve en güçlü olmak!

Dinosaur Rampage oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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