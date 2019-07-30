DOOM Mobile, 1993 yapımı DOOM’un mobil platforma uyarlanan sürümü. Bethesda Softworks tarafından geliştirilen efsane FPS oyunu seneler sonra mobilde karşımıza çıkıyor. Oyunun çıkışının 25. yılı şerefine mobil platforma taşınan DOOM, nostalji yaşamak için birebir.

1993 yılında PC’ye çıkış yapan, eski nesil oyuncuların başında saatler harcadığı birinci şahıs nişancı oyunu DOOM, artık akıllı telefon ve tabletlerde de oynanabiliyor. Yapımcının 25. yıl dönümüne özel mobil platforma çıkardığı FPS oyunu, orijinalliği bozulmamış şekilde karşımızda. Zamanının etkileyici grafikleri, sesleri, atmosferiyle günümüzde. Ne yazık ki hem Android hem de iOS platformuna ücretli olarak çıkartılan oyun, 1993 DOOM’un aynısı. Thy Flesh Consumed genişleme paketini de içeren DOOM Mobile’da iblisler, yaratıklar, kötü askerler ve daha nice cehennemden çıkıp gelmiş varlıkla karşıya karşıya geliyoruz. Etrafımızı çevreleyen şeytani güçleri atlatıp Mars’tan kaçmamız gerekiyor.

DOOM Mobile iOS (iPhone ve iPad)