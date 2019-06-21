Dota Underlords, iOS özelinde değil, mobil platformdaki en iyi auto chess oyunu. Valve’ın imzasını taşıyan online stratejik savaş oyunu Dota Underlords’da farklı sınıflara ayrılan Dota karakterlerleri/kahramanları toplayıp eşsiz takımınızı kuruyor ve diğer yer altı lordlarına karşı mücadele veriyorsunuz. Tüm oyuncular Beyaz Kule’nin yönetimini ele almak için canı pahasına savaşıyor! Dota Underlords’u akıllı telefon/tabletinize indirin ve bu mücadeleye katılın.

Valve’ın PC ve mobil platforma çıkardığı yeni strateji oyunu Dota Underlords, auto chess oyunu severlerin keyifle oynayacağı bir yapım. Detayların göze çarptığı yüksek kalitede grafikler sunan yeni Dota oyunu, çapraz platform desteğiyle geliyor. Bilgisayarda maç başlatıp mobil cihazınızda bitirme veya mobilde başladığınız maçı bilgisayarın başına geçtiğinizde bitirme şansınız var. Profiliniz cihazlar arasında paylaşıldığından istediğiniz platformda oynayabilirsiniz. Sıfır gecikmeli deneyim yaşatan yepyeni bir ağ kullanan oyunda kendi özel lobi ve maçlarınızı da oluşturabiliyor ve hatta mücadelenizi izlemeleri için 8 oyuncuyu kadar davet edebiliyorsunuz. Çevrimdışı oynama seçeneği de internet bağlantısının olmadığı, zayıf olduğu durumlarda oyundan kopmamanızı sağlıyor. 4 farklı zorluk seviyesinde yapay zekaya karşı savaştığınız bu modda maçı durdurup kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Dota Underlords Özellikleri