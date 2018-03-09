Dungeon Hunter Champions, Gameloft’un olmasıyla mobil platformda öne çıkan aksiyon rol yapma (action rpg) oyunu. Geliştiricinin tüm oyunları gibi cihazların gücünü ortaya çıkaran üst seviye grafikler sunuyor. Rol oyunlarını seviyorsanız hemen iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirin ve zindan avcıları arasına katılın.

Gerçek zamanlı 5’li takımlar halinde savaş, Co-Op, boss’larla kapışma dahil bir rpg oyununda olması gereken tüm modları sunan Dungeon Hunter Champions, grafik ve oynanış kalitesinin yanında Türkçe dil desteğiyle gelmesiyle öne çıkıyor. Fantastik rpg oyunlarının en büyük eksiğini kapatan yapımda ister tek başınıza, ister diğer oyuncularla birlikte, isterseniz de dünyanın en iyi rpg oyuncularına karşı savaşabiliyorsunuz. Kontrolünüzde olan karakterler oyunun adından da anlayacağınız üzere tarihe adını yazdırmış önemli isimler; kahramanlar. Çoklu evrenin her köşesinden gelen şampiyonların her biri kendine özgü yetenek ve oyun stiline sahip olmakla birlikte savaştıkça gelişiyorlar.

Dungeon Hunter Champions Özellikleri: