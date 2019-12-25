11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek uygulaması ile öğrenciler iOS işletim sistemli cihazları üzerinden diledikleri yerden ders çalışabiliyorlar.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte kullanabileceği EBA Akademik Destek uygulaması, öğrencilerin eksik oldukları konular üzerinde mesai harcayarak üniversite sınavlarında ve derslerinde başarılı olmaları amaçlanıyor. Kişiselleştirilmiş çalışma planlaması ile birlikte farklı türlerde onbinlerce soru ve çözüm videolarını sizlere sunan EBA Akademik Destek uygulamasında, öğretmenler öğrencilerine özel sorular ve çalışmalar gönderebiliyorlar.

Öğrencilerin belirledikleri hedefe uygun olarak çalışma programı oluşturan EBA Akademik Destek uygulamasında, her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit edilebiliyor. Öğrencilerin hangi konularda eksik olduğunu tespit eden EBA Akademik Destek uygulaması, bu eksiklikleri gidermek için çalışma programlarını da buna uygun bir şekilde oluşturuyor. Eğer siz de derslerinizde ve sınavlarınızda başarılı olmak istiyorsanız, EBA Akademik Destek uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.