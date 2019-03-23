8 yaşından küçük çocuklar için özel olarak tasarlanmış Fairy Tales, çeşitli masalların ve oyunların yer aldığı güvenilir bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Mobil platformda eğitici oyunlar arasında kendisine yer bulan ve çizgi filmi andıran grafikleri ile dikkat çeken bu oyunun gayesi, masallarla çocukları uykuya hazırlamak ve küçük oyunlar ile zihin gelişimine katkı sağlamaktır. Profesyonel sesli anlatım, şaşırtıcı animasyonlar, canlı çizimler ve interaktif etkinlikler ile sıra dışı bir oyun çocukları bekliyor.

Oyun içerisinde Çizmeli kedi, pamuk prenses, külkedisi, uyuyan güzel, yedi cüceler, kırmızı başlıklı kız, yaramaz üç ayı, çirkin ördek yavrusu ve daha onlarca farklı masal yer almaktadır. Ayrıca bu masalların karakterlerinin yer aldığı çeşitli oyunlar bulunmaktadır. Çocuklar istedikleri masalı dinlerken, o masalın kahramanları ile oyunlar oynayabilir ve eğlenceli dakikalar geçirebilirler.

Güvenilir bir ortam sağlayarak çocukları olumsuz örneklerden korumayı amaçlayan Fairy Tales, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve okul öncesi çağındaki çocuklar için hazırlanan kaliteli bir oyundur.