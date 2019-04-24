Fiete World, çocuğunuzu Fietes'in büyük oyun dünyasını özgürce keşfetmeye davet ediyor. Bir korsan gemisi, balıkçı teknesi, traktör veya helikopterle seyahat ediyorsunuz. Fiete, arkadaşları ve evcil hayvanları ile maceraya atıl. İstersen viking, korsan veya pilot gibi giyinebilirsin.

Bu dijital oyuncak bebek evinde çocuklarınız kendi hikayelerini ve kendi görevlerini icat etmelerine olanak sağlayın. Geçtiğiniz yollardan sebze meyve toplayın, traktörü tamir edin.Gerektiği zaman helikopterle geçin, sahilde piknik yapan insanlara yardım edin.

Yani sayısız farklı yapıda yaşayacağınız bu macera Fietes World'un dört bir yanından hatıra eşyalarını da keşfedin!

Fiete World Özellikleri