Flying Slime, farklı kurgusu ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan eşsiz bir macera oyunudur. iPhone ve iPad'lerinizde oynayabileceğiniz oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Farklı mekanikleri ve atmosferiyle ön plana çıkan Flying Slime, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir oyundur. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda 2 boyutlu bir ortamda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Eğlenceli kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkat gerektiren oyunda farklı oyun modlarını seçebiliyorsunuz. Eğlenceli oyun arayışında olanların mutlaka denemesini söyleyebileceğim Flying Slime'da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Harika bir deneyim de sunan Flying Slime'ı mutlaka denemelisiniz.

Flying Slime oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.