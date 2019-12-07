Zombi virüsü dünyayı ele geçirdi ve sadece kızlar virüse karşı bağışıklık sistemine sahip. Silah satın alın ve otomatik ekipman düğmesine dokunun. Silahları en uygun karakterlere takarak savaşa hazırla. Karakterler ayrıca savaş gücüne göre sıralanabilir. Benzersiz bir savaş deneyimi için kendi güvertene gel.

Girl's War Z seni zombie kıyametinin tüyler ürperten dünyasının içine atacak. Hayatta kalabilmek için elinden ne geliyorsa yap, mümkün olduğunca hızlı hareket et ve kendini korumak için her şeyi yap.

Hiçbir yer güvenli değil! Her konumu tamamla ve güvenli bir sığınak aradığından yenilerine geç. Bir zamanlar huzurlu olan banliyölerde başla ve tüyler ürpertici çiftlikler, terk edilmiş bir şehir, endüstriyel bir bölge gibi yeni konumlara hareket et. Zombi kıyametinde hayatta kalmak kolay olmayacak. Zombi sürülerine karşı kendini savunmak için gerekenlere sahip misin? Şimdi indir ve keşfet!