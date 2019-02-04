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GunLift (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. GunLift - iPhone ve iPad İçin Ateş Etme Oyunu

GunLift

ios
GunLift
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Sadece keskin nişancılar, son bölümü görebiliyor.

GunLift, sadece keskin nişancıların son seviyesini görebildiği arcade stili shooting oyunu. Nişancı oyunlarını seviyorsanız, gittikçe zorlaşan 30 bölüm içeren bu oyunu şiddetle tavsiye ederim. Nişan almanın zorlaştırıldığı oyun, sadece tek kişilik mod sunmasına karşın kendisine bağlamayı başarıyor.

Gördüğünüz hedefleri tabancanızla indirmeye çalıştığınız ateş etme oyunu. iOS platformuna özel çıkış yapan nişancılık oyununu benzerlerinden ayıran nokta; kontrol sistemi. Hedeflere nişan almak için sanal butonlar yerine ivmeölçer kullanıyorsunuz. Cihazınızı hareket ettirerek hedefleri vuruyorsunuz; başka bir stil yok. Dolayısıyla iPad’de oynanması zor bir oyun. Bu arada oyunun son seviyesi ultra zor. Final Mystery Level X olarak geçen son seviyede usta nişancı olup olmadığınız ortaya çıkıyor.

 

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