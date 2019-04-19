Harry Potter: Wizards Unite, Niantic’in WB Games ile birlikte geliştirdiği ve yayınladığı artırılmış gerçeklik oyunu. Harry Potter hayranlarının kesinlikle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Etrafınızı gezerek esrarengiz eserler keşfettiğiniz, büyüler-sihirler yaptığınız, fantastik yaratıklar ve ikonik karakterlerle yüz yüze geldiğiniz harika bir AR oyunu. Sihri gerçek dünyaya taşıyan oyun, online oynanıyor.

J.K. Rowling’in yazdığı Harry Potter adlı fantastik roman serisinden ilham alınarak hazırlanmış bir gerçek dünya macera oyunu karşımızda. Pokemon GO, Ingress Prime gibi dünya genelinde en çok indirilip oynanan artırılmış gerçeklik (AR) oyunlarını geliştiren isim olan Niantic’in Warner Bros ile birlikte ortaya çıkardığı AR oyunda tüm oyuncuların bir unvanı var. Seherbaz, Magizolog, Profesör gibi farklı alanlarda uzman oyuncularla sihirbazlık mücadelelerine giriyor, kazanırsanız nadir bulunan içeriklerin kilidini açıyorsunuz. Paylaşılan arenalar, mücadele karşılaşmaları, çok oyunculu meydan okumalar ve daha fazlasını sunan oyunda tüm gözünüz haritadaki seralarda olmalı. Seralarda farklı iksirleri hazırlamak için malzemeler bulunuyor.