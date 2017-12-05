Haunted Hour, iOS platformunda rastladığım en iyi artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan korku oyunu. Hayalet avcısı rolünü üstlendiğimiz oyunda elimizdeki hayalet dedektörünü kullanarak evi saran kötü güçleri bulmaya çalışıyoruz. Korkutucu, ürkütücü atmosferli evde bir adım ötesinde ne çıkacağı belli olmuyor.

Korku - gerilim oyunlarını seviyorsanız artırılmış gerçeklik ile desteklenen bu yapıma hayır demeyeceğinize eminim. AR teknolojisiyle uyumlu iPhone ve iPad’lerde oynanabilir olan korku oyununda paranormal aktivitelerin olduğu bir eve girmemiz isteniyor. Burada bulunma amacımız; evi kötü varlıklardan temizlemek. Yerlerini tespit etmek için hayalet dedektöründen faydalanıyoruz. Ekranın sol alt köşesindeki ses barını sürekli takip etmemiz gerekiyor. Bu esnada sürenin de işlediğini belirtmek gerek.