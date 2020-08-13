Hyper Jobs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve eğlenceli mekanikleriyle ön plana çıkan oyunda farklı mesleklere ait işleri meydana getiriyorsunuz. Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli olan oyunda boş zamanlarınızı keyifli hale getirebiliyorsunuz. Düşünerek ilerlemeniz gereken oyunda renkli görseller de yer almakta. Sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan Hyper Jobs oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Basit kontrol mekaniklerine de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka deneyin derim.

Hyper Jobs oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.