Idle Concert, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Idle Concert, para kazanıp eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Eğlenclei bir deneyim sunan oyunda konserler organize ediyor ve para kazanıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda daha fazla insanı konsere çekmek için mücadele ediyorsunuz. Oyunda tek yapmanız gereken konser alanını geliştirerek daha fazla insana ulaşmak. Böylece hem kazandığınız para artıyor hem de daha çok insanın dikkatini çekebiliyorsunuz. Farklı konser alanlarını kontrol edebileceğiniz oyunda seviye atladıkça daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Idle Concert oyununu sakın kaçırmayın.

Idle Concert oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.