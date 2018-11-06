Ingress Prime, Pokemon Go oyunun geliştiricisi Niantic’in yeni artırılmış gerçeklik oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan, iPhone/iPad cihazlarda oynanabilir AR oyununda şehri kültürel noktalarına gidip kontrol alanları oluşturarak bölgelere hakim olmaya çalışıyor, tarafınızı zafere taşımak için savaşıyorsunuz. Aydınlanmışlar mı? Direnişçiler mi? Oyunu hemen indirin, iki tarafın verdiği mücadeleye katılın.

Mobil platformda en çok indirilip oynanan artırılmış gerçeklik (AR) oyunu Pokemon Go’nun yapımcıları ilginç bir oyunla karşımızda. Ingress güncellenen adıyla Ingress Prime, bilinmeyen başlangıcın kaynağı olan XM’in keşfedilmesiyle başlayan savaşın içerisine alıyor oyuncuları. Bulunduğunuz şehrin kültürel yerleriyle etkileşime girerek değerli kaynakları topluyor, portalları bağlayarak, kontrol alanları yaratarak bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyorsunuz. Amacınız; diğer grubun etkisini azaltmaya çalışmak.

Evrenin kaderi size bağlı. XM maddesinin insanlığın sonunu getireceğini düşünen, insanlığı korumak için mücadele eden Direnişçiler mi yoksa bu maddenin dünyaya yayılmasıyla insanlığı geliştireceğini, evrimin üst noktaya taşınacağını savunan Aydınlanmışlar mı? Tarafınızı seçin, savaşın!

Ingress Prime Özellikleri: