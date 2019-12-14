Ink Inc. - Tattoo Drawing, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Ink Inc. - Tattoo Drawing, renkli şekillere sahip dövmeleri çizmeniz gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda basit kontroller yer almakta. Oyunda birbirinden farklı dövmeleri çiziyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Renkli ve birbirinden zorlu dövmeleri çizerek ilerlediğiniz oyunda becerilerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Kendi dövme dükkanınızı işlettiğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dövme yapma deneyimini hissedebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Ink Inc. - Tattoo Drawing sizleri bekliyor.

Ink Inc. - Tattoo Drawing oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.