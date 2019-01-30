Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Ink,Mountains and Mystery ile akıcı bir oynanış bizleri bekliyor. Oldukça sade içeriklere ve kolay oynanabilirliğe sahip olan oyunda birbirinden farkı maceralara çıkacak ve verilen görevleri tamamlamak için mücadele edeceğiz. Oyun içerisinde ilerledikçe farklı içerikler karşımıza çıkacak. Yer yer bazı bilgilendirme sahneleri de karşımıza çıkacak.

Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan NetEase Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Ink,Mountains and Mystery sadece İngilizce dil desteğine sahip olarak mobil oyunculara sunuldu.

İyi oyunlar dileriz.