İnternet Avcıları, Vodafone’un hediye mobil internet paketi kazandıran artırılmış gerçeklik oyunu.

Paketinizin interneti bittiği anda yardımınıza koşacak harika bir oyun. Hediye internet kazanmak ve indirimli internet paketi satın almak için tek yapmanız gereken etrafınızdaki bitleri yakalamak.

Vodafone’un kendi abonelerinin yanı sıra diğer abonelere açtığı artırılmış gerçeklik (augmented reality) oyununda telefon/tabletinizin kamerasını açıyor, etrafınızda çıkan kırmızı yaratıkları - ekrana dokunarak - avlıyorsunuz. Yalnız hediye internet kazanmak için çok hızlı olmanız gerekiyor. Saniyelerle yarıştığınız AR oyunuyla hem eğlenecek hem de kazanacaksınız.