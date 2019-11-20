Iron Force 2

Manganızı kurun, dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyunculara karşı heyecan verici topyekün çevrim içi çok oyunculu tank savaşlarına hazırlanın. Tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından indirilen, mobil cihazlardaki en eğlenceli ve erişilebilir tank çatışması oyunu Iron Force’un arcade tank savaşı tarzındaki bu müthiş yeni sürümünde tanklarınızı yönetip kıyasıya savaşacaksınız.

Çevrim içi çok oyunculu çatışmada manganızla iş birliği yapın. Savaş alanında kazanmaya odaklı bir strateji uygulayarak görevleri tamamlayın, rakiplerinizle savaşın, ödüller kazanın, lig sıralamalarında yükselin; daha büyük ve iyi tank donanımlarına erişim sağlayın.

Tek bir dokunuşla sade bir arcade oynanışı ve hazır kontrollerle savaşa katılın. Takımınızın güçlü tanklardan oluşan filosunu yönetip Havana, Italy Town ve Freight Yard gibi üç sürükleyici haritada rakip mangalara karşı koyarken gerçek zamanlı savaşın heyecanını tecrübe edin.