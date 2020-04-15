Join Clash 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Kalabalığı arkana toplayabilecek misin? Topladıktan sonra hız kesmeden koş ve karşına çıkan engelleri aş. Oyuna ilk başta tek başına başlayacaksın fakat sonra çevredeki insanlar da senin peşine takılacak ve devasa bir kalabalık oluşturacaksın. Bu çetenin lideri sensin. Liderliğin nasıl olması gerektiğini herkese gösterme zamanı. Yoluna çıkan hareketli dönen ve büyüyen tüm engelleri aşmalısın. Burada önemli olan senin grubu nasıl yönlendirdiğin. Bu çılgın hayatta kalma mücadeleni bakalım nereye kadar götürebileceksin. Dikkat etmen gereken bir durum da şu ki parkurdaki altınları alman senin için çok önemli. Sallanan baltalar ve ezici dev küreler bazılarının hayatına son verebilir. Üstüne dönen testereler, öldürücü kırmızı düğmeler ve dikenli bir uçurum çetenin bir çok elemanını kaybetmene neden olacak. Fakat sen elinden geleni yaparsan parkurun sonundaki kaleyi görebilirsin. Son dövüşte rakiplerini ezip geçersen bu oyunun en iyisi olabilirsin. Muhteşem bir atmosferin bulunduğu oyunda aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Bu zorlu parkurda ancak en iyi oyuncular hayatta kalabilir. Sen de en iyi olmak istiyorsan kendini geliştir ve herkese lider nasıl olunurmuş göster. Maceraya dahil olmak istiyorsan oyunu indir ve hemen oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.