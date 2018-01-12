Kungfu Arena - Legends Reborn, Uzakdoğu dövüş sanatlarına ilgi duyanların keyifle oynayacağı, kaliteli grafikleri ve animasyonlarının yanında kolay otomatik dövüş sistemiyle dikkat çeken bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan oyun, online kart savaş oyunları formunda ancak hikayeye dayalı olmasıyla saatlerinizi sizden alıyor.

Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan dövüş sanatları strateji oyunu, Asya’da en çok oynanan oyunlar arasında. Kungfu Arena - Efsanelerin Doğuşu adını taşıyan oyunda Jin Yong’un romanlarında gördüğümüz tüm efsane kahramanlar yer alıyor. 600’den fazla 4 farklı sınıfa ayrılan kahramanlardan yenilmez takımınızı oluşturup savaşlara giriyorsunuz. Savaş esnasında karşılıklı atışmalar (diyaloglar ne yazık ki Türkçe değil) oyuna kendinizi kaptırmanızı sağlıyor. Sıra tabanlı oynanış hakim ancak rakibinizi fazla beklemiyorsunuz. Savaşlar 10 round sürüyor.

Kungfu Arena - Legends Reborn Özellikleri: